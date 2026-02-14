Alluvione di marzo 2025 Le commissioni comunali hanno fatto il punto fra interventi e ristori

Lo scorso marzo, un’alluvione ha causato danni significativi a Ponzano e in altre zone del territorio comunale. Le commissioni Ambiente e Affari Generali si sono riunite per fare il punto sugli interventi messi in campo e sui ristori previsti. Durante la seduta, il sindaco Alessio Mantellassi ha ascoltato le richieste dei cittadini e ha confermato che i lavori di sistemazione stanno procedendo. È stata anche discussa la necessità di rafforzare le strutture di difesa contro le emergenze future.

I problemi delle fragilità di alcune parti del territorio, tra cui Ponzano, in riferimento all’ alluvione del marzo dell’anno scorso, sono stati al centro della seduta congiunta delle commissioni Ambiente e Affari Generali del Comune, alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi. Nella sala del consiglio comunale, giovedì nel tardo pomeriggio, c’erano, oltre ai membri delle commissioni, anche una cinquantina di cittadini, molti del comitato di Ponzano e altri di diverse iniziative analoghe in città. Il pubblico, dopo aver saturato lo spazio, piccolo, dedicato al pubblico nella sala consiliare, ha occupato il corridoio che, dall’ingresso agli uffici del Comune di via del Papa, porta al salone che ospita i consigli comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvione di marzo 2025. Le commissioni comunali hanno fatto il punto fra interventi e ristori Le 20 palestre scolastiche comunali a Novara: tutte hanno bisogno di interventi I ristori per l’alluvione. Il Comune analizza le richieste danni: "Presto i risarcimenti" Il Comune sta esaminando le richieste di danni presentate dai cittadini colpiti dall’alluvione, con l’obiettivo di garantire risarcimenti tempestivi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Alluvione di marzo 2025. Le commissioni comunali hanno fatto il punto fra interventi e ristori; Alluvione Empoli, primi ristori dalla Regione in arrivo per i cittadini; Alluvione del marzo 2025: i ristori li erogherà il Comune; Alluvioni: pianificazione per la nuova normalità climatica. Alluvione del marzo 2025: i ristori li erogherà il ComuneArrivano i primi ristori per i cittadini empolesi colpiti dall’alluvione del marzo 2025. A meno di un anno dall’emergenza maltempo che flagellò l’Empolese Valdelsa e che causò danni ingenti ad abitazi ... lanazione.it Monteu da Po: erogati i contributi del Fondo Donazioni Emergenza Alluvione 2025Il Comune di Monteu da Po ha completato l’erogazione dei contributi del Fondo Donazioni istituito dopo la drammatica alluvione che il 17 aprile 2025 ha colpito il territorio e messo in seria ... torinoggi.it Il sindaco di Empoli annuncia che in questi giorni, a meno di un anno dall’alluvione del 14 e 15 marzo 2025, saranno liquidati i primi ristori provenienti dalla Regione Toscana: 3mila euro tramite bonifico bancario inviato dal Comune di Empoli. I ringraziamen facebook