Allerta meteo arancione a Roma il 14 febbraio | l’ordinanza del Sindaco

Il Comune di Roma ha emesso un’ordinanza a causa dell’allerta meteo arancione che colpirà la città il 14 febbraio. La decisione deriva dalla previsione di forti piogge e venti intensi, che potrebbero causare disagi e allagamenti. Per proteggere i cittadini, le autorità hanno consigliato di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione alle allerte diffuse. La Protezione Civile ha già messo in allerta le squadre di intervento.

Scatta l' allerta meteo arancione su tutto il Lazio e anche la Capitale si prepara ad affrontare una giornata di forte criticità meteorologica. A partire dalle prime ore di sabato 14 febbraio 2026 e per le successive 12–18 ore, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Alla luce delle previsioni, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l' Ordinanza n. 23 del 13 febbraio 2026, finalizzata a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana. Il provvedimento, valido per l'intera giornata di sabato 14 febbraio e comunque fino a cessate esigenze, dispone una serie di divieti e raccomandazioni per la cittadinanza, in relazione all'allerta "arancione" diramata dalla Protezione Civile Capitolina.