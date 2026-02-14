Allerta meteo arancione a Fiumicino Baccini firma l’ordinanza | cosa prevede

Da cdn.ilfaroonline.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Baccini ha firmato un’ordinanza di allerta arancione a Fiumicino, a causa delle intense precipitazioni previste nelle prossime ore. La decisione arriva dopo le allerte meteo emesse dalla protezione civile, che indicano un possibile rischio di allagamenti e disagi in città. Le autorità invitano i cittadini a restare aggiornati e a evitare spostamenti non necessari.

Fiumicino, 14 febbraio 2026 – Fiumicino entra in allerta per il peggioramento previsto nelle prossime ore. Il Centro Funzionale Regionale della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio ha diramato per sabato 14 febbraio 2026 l’allertamento del sistema di protezione civile regionale, con criticità idrogeologica “arancione”. Dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore sono previste sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Allerta freddo a Roma, il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza per ghiaccio e neve 2025: cosa prevede

Maltempo: domani allerta arancione a Roma, divieti e raccomandazioni, Gualtieri firma ordinanza

Per domani, 6 gennaio, Roma sarà interessata da un’allerta arancione a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni avversi previsti dalle ore 6:00 di sabato 14 alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio 2026; Allerta meteo arancione, divieti per la pubblica incolumità; Sito Istituzionale | Allerta arancione 14 febbraio: l'ordinanza del Sindaco; Meteo: allerta arancione a Roma per forte vento e temporali.

allerta meteo arancione aMeteo, allerta arancione nel Lazio, Campania, Emilia Romagna e Sardegna: venti di burrasca e temporaliMeteo, scatta l'allerta. Un perturbazione proveniente dall'Atlantico sta portando nuove precipitazioni che, accompagnate dall'intensificazione dei venti, interesseranno tutte ... ilmessaggero.it

allerta meteo arancione aAllerta meteo arancione nel Lazio sabato 14 febbraio, temporali e vento: a Roma chiusi parchi e cimiteriAllerta meteo di colore arancione a Roma e nel Lazio domani, sabato 14 febbraio 2026: quali sono le zone a rischio per temporali e vento ... fanpage.it