Allerta meteo arancione a Fiumicino Baccini firma l’ordinanza | cosa prevede

Il sindaco Baccini ha firmato un’ordinanza di allerta arancione a Fiumicino, a causa delle intense precipitazioni previste nelle prossime ore. La decisione arriva dopo le allerte meteo emesse dalla protezione civile, che indicano un possibile rischio di allagamenti e disagi in città. Le autorità invitano i cittadini a restare aggiornati e a evitare spostamenti non necessari.

Fiumicino, 14 febbraio 2026 – Fiumicino entra in allerta per il peggioramento previsto nelle prossime ore. Il Centro Funzionale Regionale della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio ha diramato per sabato 14 febbraio 2026 l’allertamento del sistema di protezione civile regionale, con criticità idrogeologica “arancione”. Dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore sono previste sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Per domani, 6 gennaio, Roma sarà interessata da un’allerta arancione a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni avversi previsti dalle ore 6:00 di sabato 14 alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio 2026; Allerta meteo arancione, divieti per la pubblica incolumità; Sito Istituzionale | Allerta arancione 14 febbraio: l'ordinanza del Sindaco; Meteo: allerta arancione a Roma per forte vento e temporali.

Meteo, allerta arancione nel Lazio, Campania, Emilia Romagna e Sardegna: venti di burrasca e temporaliMeteo, scatta l'allerta. Un perturbazione proveniente dall'Atlantico sta portando nuove precipitazioni che, accompagnate dall'intensificazione dei venti, interesseranno tutte ... ilmessaggero.it

Allerta meteo arancione nel Lazio sabato 14 febbraio, temporali e vento: a Roma chiusi parchi e cimiteriAllerta meteo di colore arancione a Roma e nel Lazio domani, sabato 14 febbraio 2026: quali sono le zone a rischio per temporali e vento ... fanpage.it

#ALLERTA #METEO #LAZIO dalle prime ore di oggi #14febbraio e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento. shorturl.at/mytWF #viabiliLAZ @WazeLazio x.com

A Giugliano ALLERTA METEO Oggi, sabato 14 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, resteranno chiuse. Chiuderanno anche la villa comunale, i parchi e il cimitero. La decisione nasce dall’Allerta Meteo Arancione diramata dalla P facebook