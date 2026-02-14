Allenamente con le giovanili delle Mura Spring per il coach della nazonale femminile Andrea Capobian

Andrea Capobianco ha deciso di lavorare con le squadre giovanili delle Mura Spring a Lucca, dopo aver notato che molte ragazze toscane mostrano talento ma hanno bisogno di praticare di più. Durante la giornata, il coach ha insegnato tecniche di tiro e movimenti di gioco, coinvolgendo direttamente le giovani atlete. La sua presenza ha attirato l’attenzione di allenatori e genitori, che hanno visto in questa iniziativa un’opportunità concreta di crescita per il settore femminile.

Basket femminile: Andrea Capobianco infonde nuova energia alle giovani promesse toscane. Lucca è stata il fulcro di una significativa giornata dedicata alla formazione cestistica giovanile, con l’allenatore della nazionale femminile Andrea Capobianco a guidare un intenso programma di allenamenti. L’iniziativa, svoltasi ieri presso la palestra di Sant’Alessio, ha coinvolto circa 150 atlete provenienti da diverse realtà toscane, offrendo un’occasione unica di apprendimento e confronto per i giovani talenti del basket italiano. La giornata ha preso il via con un’attività dedicata al baskin, coordinata da Imma Gentile.🔗 Leggi su Ameve.eu Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring vuole la rivincita a Civitanova. Coach Pistolesi: "I due team sono molto cambiati» #Green-Le-Mura- Spring || Questa sera alle 18 il Green Le Mura Spring torna in campo per sfidare Bagalier FeBa Civitanova, in una partita che promette battaglia. Basket - Serie "B» femminile interregionale. Il Green Le Mura Spring ritorna al successo. Superata senza problemi la Landini Lerici Nel campionato di Serie B femminile interregionale, Green Le Mura Spring ottiene una vittoria significativa contro Landini Lerici con il punteggio di 73-43. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Practice Day per i tecnici dei club partner; For Special, allenamento congiunto a Zingonia; Volley, ad Arenzano doppio stage di allenamento per l'attività di Qualificazione Nazionale 2026; Nuovo skatepark in via Tassoni: 1.250 metri di pista con rampe e percorsi per allenamenti e manifestazioni. Allenamente con le giovanili delle Mura Spring per il coach della nazonale femminile Andrea CapobiancoIn totale hanno partecipato 150 ragazze provenienti anche da altre realtà toscane prima del clinic dedicato agli allenatori ... luccaindiretta.it Sport e morti improvvise giovanili. Con piccoli accorgimenti si possono prevenireAllenamenti misurati nei mesi più caldi dell'anno, persone preparate a reagire in fretta e facile accesso al defibrillatore. Secondo un recente statement americano sulle buone pratica, basta poco per ... quotidianosanita.it Le Mura Spring Lucca contro Prato a caccia della nona vittoria casalinga Seconda gara interna consecutiva per le ragazze del Greenlucca che attendono questo sabato sul parquet del Palatagliate il PF Prato. A prima vista può sembrare la classica "testa-coda facebook