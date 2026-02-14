Allegri non è | contro il Pisa ha fatto bene il risultato inganna

Da mondosport24.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri non è stato il vero protagonista della partita contro il Pisa, anche se la sua squadra ha vinto e lui ha mostrato una buona prestazione. Nonostante il successo, il risultato può ingannare, perché la partita ha nascosto alcune lacune nella gestione tecnica. La vittoria ha nascosto alcune criticità che potrebbero emergere nelle prossime gare.

Una lettura sintetica degli esiti di una partita tra due protagonisti distinti evidenzia come la gestione tecnica possa guidare il risultato. Dopo la vittoria esterna del Milan sul Pisa, l’opinione di Lele Adani è stata mossa dall’analisi della preparazione offerta dall’allenatore livornese, con una valorizzazione esplicita del lavoro settimanale e della maturità dimostrata dalla squadra. Secondo l’opinione pubblica tecnica, il successo per 2-1 è frutto di una solida preparazione e di una disciplinata gestione del ritmo che hanno permesso al Milan di controllare le fasi chiave contro una difesa ordinata del Pisa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

allegri non 232 contro il pisa ha fatto bene il risultato inganna

© Mondosport24.com - Allegri non è : contro il Pisa ha fatto bene, il risultato inganna.

Spalletti dopo Pisa Juventus: «Zhegrova? Ha avuto la febbre, ha fatto bene. Nel primo tempo sotto ritmo, poi abbiamo fatto la partita. Loro non fortunatissimi»

Gigi e Vanessa contro Montalbano: ecco il risultato. Sempre bene Chi l'ha visto?

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Milan, Allegri: Vincere a Pisa sarebbe molto importante. Spareggio scudetto con l’Inter? Firmerei; Milan, Allegri sfida il Pisa: Dobbiamo fare grande attenzione. Pulisic? Ha 15 minuti; Pisa-Milan: la conferenza di Allegri LIVE; Allegri non si nasconde quando gli chiedono di firmare per lo spareggio Scudetto con l'Inter: Sì.

allegri non è controNon fatevi ingannare da Allegri: il commento di Adani spiazza i tifosi rossoneriL'ex difensore nerazzurro ha espresso la sua opinione dopo la vittoria al cardiopalma contro il Pisa: idee inedite su Allegri ... spaziomilan.it

Pasotto: Non è stato un bel Milan: ennesimo primo tempo stagionale senza arte né parte. Però Allegri porta a casa altri tre punti vitaliMarco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport al termine di Pisa-Milan: L'asterisco in classifica è un segno grafico confortante, ... milannews.it