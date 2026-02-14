Allegri non è | contro il Pisa ha fatto bene il risultato inganna

Allegri non è stato il vero protagonista della partita contro il Pisa, anche se la sua squadra ha vinto e lui ha mostrato una buona prestazione. Nonostante il successo, il risultato può ingannare, perché la partita ha nascosto alcune lacune nella gestione tecnica. La vittoria ha nascosto alcune criticità che potrebbero emergere nelle prossime gare.