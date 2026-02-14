Allegri | Che dormita sul loro gol dobbiamo crescere Modric un esempio ha un' umiltà pazzesca

Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta dicendo che il gol subito deriva da una disattenzione, e ha sottolineato la necessità di migliorare la concentrazione. Ha poi citato Luka Modric come esempio di umiltà e professionalità, osservando la sua capacità di mantenere sempre la calma anche in situazioni difficili. Nel frattempo, il tecnico del Milan ha evidenziato che spesso la squadra si distrae mentalmente, e ha insistito sull’importanza di lavorare per essere più lucidi in campo.

L'asterisco in classifica è un segno grafico confortante, quando equivale a una partita in meno e si arriva da una vittoria. Significa poter gestire se stessi e migliorare la situazione quando gli altri stanno fermi. Missione compiuta. Non è stato un bel Milan, no - ennesimo primo tempo stagionale senza arte né parte -, ed è stato un Milan che torna a casa col fardello ingombrante dell'espulsione di Rabiot, che salterà il delicatissimo recupero di mercoledì a San Siro contro il Como. Però Allegri porta a casa altri tre punti vitali per l'inseguimento all'Inter e per la protezione della zona Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Massimiliano Allegri analizza il momento del Milan, sottolineando le difficoltà difensive nelle ultime tre partite e la necessità di migliorare.

