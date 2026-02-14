Allarme erosione il dramma di Federica | Il Lido di Volano malato terminale Non c’è più futuro andrò a fare la barista

Federica, proprietaria del Lido di Volano, denuncia l’erosione che sta distruggendo la sua spiaggia da mesi, causata dall’innalzamento del mare e dalle mareggiate sempre più intense. La donna, dopo aver investito anni di lavoro nel suo stabilimento, ora vede il suo lavoro andare in rovina: “Il mare si porta via tutto, e io non posso più resistere”. Ha deciso di cambiare vita, lasciando il settore balneare per cercare un lavoro come barista, perché non vede più alternative per il futuro del suo stabilimento.

Comacchio (Ferrara), 14 febbraio 2026 – "Non vedo più un futuro nella mia attività, dopo 32 anni. Guardo il mio stabilimento, come fosse un relitto. Come fosse un malato terminale che ha bisogno di sostegno, comprensione e empatia. E mi duole pensare al mio futuro senza quel tratto di mare, di spiaggia, di terra", Federica Veronesi è la titolare del Bagno Isa, lido di Volano. Il mare si è mangiato tutta la spiaggia. Lo stabilimento sospeso nel vuoto. Sotto le onde che scavano ancora. Quando ha varcato la porta dello stabilimento? "Avevo 16 anni. I miei genitori acquistarono lo stabilimento balneare per dare un futuro a me e a mio fratello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il proprietario del Lido di Comacchio, dopo 32 anni di lavoro, ha deciso di chiudere l’attività e di cambiare strada.

Il mare avanza minacciando i lidi di Volano e Pomposa, dove le onde si sono fatte più aggressive e hanno già iniziato a erodere le spiagge, come mostrano i video girati dai residenti.

