Alì e Alìper | 119 punti vendita riducono l’illuminazione per sensibilizzare sul risparmio energetico e l’ambiente

Alì e Alìper hanno spento le luci in 119 punti vendita per sensibilizzare sul risparmio energetico e la tutela dell’ambiente. Il 16 febbraio, tra le 18:00 e le 20:00, i supermercati in Veneto e Emilia-Romagna hanno ridotto dell’50% l’illuminazione interna, partecipando alla ventiduesima edizione di “M’Illumino di Meno”. Durante questa iniziativa, i commessi hanno notato un calo dell’illuminazione che ha reso i negozi più silenziosi e meno luminosi del solito.

Alì spegne le luci per il risparmio energetico: 119 supermercati aderiscono a "M'Illumino di Meno". Centodiciannove supermercati Alì e Alìper in Veneto ed Emilia-Romagna hanno ridotto del 50% l'illuminazione interna tra le 18:00 e le 20:00 di lunedì 16 febbraio, partecipando alla ventiduesima edizione della giornata nazionale per il risparmio energetico "M'Illumino di Meno". L'iniziativa, promossa da Rai Radio 2, mira a sensibilizzare sull'importanza dell'efficienza energetica e a stimolare un consumo più consapevole delle risorse. Un gesto simbolico con radici profonde. L'adesione di Alì a "M'Illumino di Meno" non è un'azione isolata, ma si inserisce in una strategia aziendale più ampia volta a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.