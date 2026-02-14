Alfabeti politici dal mondo dell’arte

14 feb 2026

L’arte viene spesso vista come un linguaggio neutro e privo di riferimenti politici, ma questa percezione cambia quando si analizzano le opere di artisti che, nel corso della storia, hanno usato la loro creatività per commentare eventi politici e sociali. Oggi, molte esposizioni mostrano pezzi che sembrano slegati dal presente, ma in realtà nascondono messaggi nascosti o sottintesi legati alle tensioni del loro tempo. Un esempio concreto è la mostra di quest’anno a Milano, dove alcune opere sembrano semplici decorazioni, ma in realtà rivelano critiche velate al potere o alle ingiustizie sociali.

Geografie Un atlante e un lessico, due volumi del docente e critico Nicolas Martino. Al centro, l’eco del 68, ultima rivoluzione moderna, e del 77, prima insurrezione della postmodernità Geografie Un atlante e un lessico, due volumi del docente e critico Nicolas Martino. Al centro, l’eco del 68, ultima rivoluzione moderna, e del 77, prima insurrezione della postmodernità L’arte oggi è solo un linguaggio neutro, apolitico, effimero, un brand in grado di generare bellezza astratta? Un evento mondano decontestualizzato dal presente politico e sociale, nonché ascrivibile solo all’aura individuale e autoriale dell’artista, al suo valore economico consegnatogli dal mercato e dal sistema? Oppure c’è ancora una qualche possibilità di considerare il gesto artistico come veicolo di un linguaggio o di un insieme di linguaggi in grado di tradurre poeticamente una postura politica riconnettendosi al tempo presente per generare nuove forme culturali collettive? Ci si districa tra molte parole, come: autore, pop, intelligenza artificiale, trauma, femminismo, queer, movimento, paesaggio, museo, disapprendimento, cura INFATTI, QUESTA E ALTRE TESI sono rintracciabili in una monografia che Martino ha firmato per gli Ori Edizioni, dal titolo piuttosto eloquente, Sul presente dell’arte. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

