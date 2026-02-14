Alexei Navalny le scoperte degli 007 di cinque paesi europei che incastrano Putin | Ecco qual è la tossina con cui l’ha avvelenato

Le indagini di cinque paesi europei hanno rivelato che Alexei Navalny è stato avvelenato con una tossina rara, causandone la morte in prigionia il 16 febbraio 2024. Gli 007 europei hanno scoperto che il veleno, utilizzato per eliminare l’oppositore russo, è stato identificato attraverso analisi di laboratorio sui suoi tessuti. Questa scoperta conferma che il governo di Mosca ha orchestrato l’omicidio, inserendo una sostanza altamente pericolosa nel suo corpo.