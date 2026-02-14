Alexei Navalny le scoperte degli 007 di cinque paesi europei che incastrano Putin | Ecco qual è la tossina con cui l’ha avvelenato
Le indagini di cinque paesi europei hanno rivelato che Alexei Navalny è stato avvelenato con una tossina rara, causandone la morte in prigionia il 16 febbraio 2024. Gli 007 europei hanno scoperto che il veleno, utilizzato per eliminare l’oppositore russo, è stato identificato attraverso analisi di laboratorio sui suoi tessuti. Questa scoperta conferma che il governo di Mosca ha orchestrato l’omicidio, inserendo una sostanza altamente pericolosa nel suo corpo.
Alexei Navalny, l’oppositore russo morto in un campo di prigionia il 16 febbraio del 2024, è stato assassinato da Mosca con una «rara tossina». Lo affermano i governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi, in una dichiarazione congiunta pubblicata a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. «Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione», ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico. Londra ha segnalato Mosca all’organismo mondiale di controllo sulle armi chimiche. Chi era Navalny. Quando è morto, Navalny si trovava all’interno di un carcere a circa 64 km dal Circolo polare artico.🔗 Leggi su Open.online
