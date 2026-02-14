Alexei Navalny è stato avvelenato da Putin | le prove nello studio di cinque Paesi europei

Gli scienziati di cinque paesi europei, tra cui il Regno Unito, affermano che Alexei Navalny è stato avvelenato da Putin. La loro analisi, basata su test condotti su campioni biologici, ha confermato la presenza di sostanze tossiche nel corpo del dissidente russo. Navalny, morto due anni fa in carcere in Siberia, aveva accusato pubblicamente il governo russo di avergli somministrato il veleno.

Alexei Navalny, il dissidente russo morto due anni fa in carcere della Siberia, è stato avvelenato. È la conclusione cui sono giunti gli scienziati di cinque diversi Paesi europei, guidati dal Regno Unito. È stata la vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, a dare notizia della scoperta, in una conferenza stampa a margine del vertice sulla sicurezza di Monaco cui hanno partecipato i ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Svezia e Paesi Bassi. Oltre a questi quattro Paesi, anche la Francia ha partecipato all’indagine scientifica. «Alexei Navalny è stato avvelenato da Putin». Yvette Cooper, ministro degli Esteri britannico, ha spiegato che il Foreign Office ha «le prove» che il presidente russo Vladimir Putin abbia ordinato di avvelenare Navalny. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Le indagini di cinque paesi europei hanno rivelato che Alexei Navalny è stato avvelenato con una tossina rara, causandone la morte in prigionia il 16 febbraio 2024.

Cinque Paesi europei accusano Mosca di aver avvelenato Alexei Navalny, il noto oppositore di Vladimir Putin, usando una tossina estratta dalla rana freccia.

