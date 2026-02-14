Alexander Skarsgård si candida per il nuovo Harry Potter | Potrei interpretare Dudley

Alexander Skarsgård ha fatto una battuta durante un'intervista, affermando di essere interessato a interpretare Dudley Dursley nella nuova versione di Harry Potter. La sua proposta ha sorpreso, considerando che l’attore svedese non è mai stato legato al mondo della magia. Skarsgård ha aggiunto di aver sempre trovato divertente il personaggio del cugino di Harry, soprattutto per il suo atteggiamento burbero e il ruolo di antagonista nella storia. La saga di Harry Potter continua a catturare l’attenzione del pubblico e lui ha colto l’occasione per proporre un’interpretazione diversa del personaggio.

