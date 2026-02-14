Alex Vinatzer sconsolato | Avevo il colpo in canna…Neve sulla lente ci riprovo in slalom

Alex Vinatzer si mostra sconsolato dopo aver perso una chance importante a causa di un problema tecnico. Durante la seconda manche del gigante di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’azzurro ha avuto un problema con la neve sulla lente, che lo ha impedito di vedere correttamente. Nonostante avesse già una buona posizione, è uscito fuori pista e ha perso tutte le possibilità di ottenere una medaglia. Vinatzer ha commentato di aver avuto il colpo in canna, ma il problema alla lente ha rovinato il suo tentativo di risalire la classifica.

Non può che esserci rammarico per Alex Vinatzer. Dopo una partenza oltremodo positiva, l’azzurro è uscito fuori pista in occasione della seconda manche del gigante di sci alpino valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vanificando così ogni possibilità di conquistare una medaglia. Precisamente il nostro portacolori aveva inaugurato la prova in modo promettente, raccogliendo un vantaggio di 0.59 al primo intermedio; successivamente si è però inclinato in una curva verso destra, scivolando e salutando così anzitempo la gara. Una volta arrivato in zona mista, l’azzurro ha analizzato brevemente quanto fatto “ Credo di aver portato fuori una bella velocità – ha detto Vinatzer ai microfoni di Rai Sport – devo riguardare il video perché in pista vedevo molto poco, avevo neve sulla lente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alex Vinatzer si è mostrato sconsolato dopo aver perso la possibilità di medaglia, a causa di un errore durante la seconda manche del gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

