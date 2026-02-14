Alberto Tomba si è rivolto a Lucas Braathen, commentando il suo sorriso con un commento ironico, dopo che il norvegese ha vinto l’oro a Milano Cortina 2026. La frase “Stai piangendo come me” ha sorpreso tutti, soprattutto perché Tomba ha spesso mostrato emozioni intense durante le gare. Braathen ha risposto con un gesto che ha lasciato il pubblico senza parole, aggiungendo un tocco di spontaneità alla scena.

Al termine della competizione, uno dei simboli più rappresentativi dello sci alpino mondiale, Alberto Tomba, ha deciso di contattare direttamente il nuovo campione olimpico. L’incontro telefonico, avvenuto in vivavoce, ha riscosso grande attenzione e si è trasformato in un momento emozionante, trasmesso davanti ai microfoni. Quando Tomba ha chiamato Braathen, quest'ultimo era ancora sulla neve, con gli sci appoggiati e pronto per vivere la sua più grande gioia. La conversazione, condotta in parte in italiano, ha visto due grandi campioni scambiarsi parole di elogio e condivisione. Il brasiliano ha ricevuto subito i complimenti di Tomba, che ha commentato con entusiasmo la vittoria e l’ha salutato con affetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Alberto Tomba a Lucas Braathen: "Stai piangendo come me" e la risposta a sorpresa

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Braathen subito dopo il gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vinto dal brasiliano sulla pista Stelvio di Bormio, perché aveva notato le sue lacrime e voleva confortarlo.

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Braathen dopo il gigante di Bormio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, perché il brasiliano ha pianto di emozione e Tomba ha voluto incoraggiarlo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Aamodt: Il nuovo Tomba per me è Braathen. La discesa olimpica? Vince...

La telefonata di Alberto Tomba a Lucas Pinheiro Braathen, dopo la vittoria nello slalom giganteLo sciatore brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha vinto l’oro alle Olimpiadi nello slalom gigante, la prima medaglia nella storia del Brasile alle Olimpiadi invernali. Dopo la gara Alberto Tomba, vinc ... ilpost.it

Alberto Tomba chiama Lucas Braathen: Stai piangendo come me, sei il migliore. Il brasiliano si commuoveAlberto Tomba ha chiamato Lucas Pinheiro Braathen al termine del gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, vinto dal brasiliano sulla ... oasport.it

Alberto Tomba chiama Braathen dopo la vittoria dell’oro: abbiamo finito le lacrime x.com

Alberto Tomba, ultimo tedoforo di Milano - Cortina, ha festeggiato il suo 28° compleanno a Molinella. PAGINE BIANCHE (3) -ricordi, archivio Duecaffe, febbraio 2014 facebook