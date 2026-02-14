Albero a rischio schianto su una villa intervengono i vigili del fuoco

Un albero minaccia di cadere su una villa a Messina, e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. La pioggia e il vento forte di questi giorni hanno indebolito il tronco, rendendo il rischio ancora più concreto. La villa si trova in via Roma, vicino a un parco molto frequentato. Gli uomini dei pompieri hanno tagliato i rami pericolanti e hanno isolato la zona per evitare incidenti. La paura resta alta, anche a due giorni dal passaggio del ciclone che ha colpito la città.

A due giorni dal ciclone che ha sferzato su Messina con forti raffiche di vento non si attenuano i rischi. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina a Mili Marina per mettere in sicurezza un grosso albero prossimo a crollare sul tetto di una villa. Il vento ha infatti indebolito l'arbusto che ha quindi assunto una posizione precaria e pericolosa. L'intervento, con l'ausilio di un'autoscala, nei pressi del ponte che sovrasta il torrente lungo la via Nazionale. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Roma, albero cade ai Fori Imperiali: intervengono i vigili del fuoco Questa mattina, lungo via dei Fori Imperiali a Roma, un albero è caduto, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Paura a Roma, crolla un albero in via dei Fori Imperiali: intervengono i vigili del fuoco Questa mattina a Roma, in via dei Fori Imperiali, un albero è improvvisamente crollato, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Albero caduto a piazzale Roma, mistero dell'ultimo ordine: si va verso i risarcimenti ai feriti nell'incidente; Pini ai Fori Imperiali, ci sono 15 alberi da mettere in sicurezza; Rischio schianto, tagliati pini in villa. Palme morte ancora lì - Trani; Il medico morto dopo il crollo di un albero sull'A20, slitta la decisione sul rinvio a giudizio degli indagati. Villaseta, albero crolla in via De Cosmi: qualche danno e rischio sicurezza Un grande albero si è abbattuto nel cortile d’ingresso di una palazzina in via Agostino De Cosmi 23, nel quartiere Villaseta ad Agrigento. Il tronco,… #Agrigento #Cronaca facebook