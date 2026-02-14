Il ciclone ha abbattuto alberi e lasciato detriti in strada, causando oltre 200 chiamate ai vigili del fuoco in poche ore. La furia del vento ha spazzato via gli alberi, che ora giacciono sui marciapiedi e nelle corti, creando disagi per i passanti. Anche se il vento si è calmato, i danni si fanno ancora sentire nelle vie della città.

Uomini impegnati a Messina e provincia. Il Comando ha predisposto un potenziamento dell'organico raddoppiando turni e personale Il vento non soffia più ma su strade, cortili e marciapiedi restano i segni di quanto accaduto nelle ultime 48 ore. Il ciclone atlantico ha portato raffiche che hanno sfiorato i 180 chilometri orari nelle zone collinari, causando numerosi danni e disagi in città e provincia. Una vera e propria emergenza che ha richiesto un lavoro straordinario da parte dei vigili del fuoco. L'ultimo bollettino, risalente alla serata di ieri, dà il senso di quanto è stato fatto e di quanto serve ancora per poter tornare alla normalità.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un violento movimento di terra e detriti ha causato una frana a Collina, nel territorio di Civitella, bloccando l'accesso a una famiglia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Alberi e detriti in strada dopo il ciclone, oltre 200 chiamate ai vigili del fuoco in mezza giornata; Domani prorogata allerta gialla in cinque regioni. Alberi abbattuti da vento e frane in Calabria. Detriti su case a Vietri sul Mare. Decine di interventi nel Sassarese per vento forte: 3 i feriti.; Maltempo, a Roma e provincia notte di pioggia intensa. Alberi caduti e allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco; Il territorio e le sue fragilità: maxi smottamento a Calcinaia. Detriti e alberi sulla Francesca.

Maltempo in Calabria, Anas al lavoro per liberare le strade dal fango e dai detriti – VIDEOContinuano gli interventi dell’Anas per i danni derivati dal maltempo che si è abbattuto in Calabria. Le squadre di intervento stanno cercando di limitare i disagi alla viabilità rimuovendo alberi e r ... corrieredellacalabria.it

Non c’è pace per Sicilia e Calabria, flagellate dal ciclone Ulrike: venti oltre 100 km/h, mareggiate, alberi caduti e voli dirottatiIl ciclone Ulrike flagella Sicilia e Calabria: venti oltre 100 km/h, mareggiate, blackout, voli dirottati e scuole chiuse. greenme.it

Barracelli al lavoro nelle borgate di Alghero per liberare le strade ponderali dalle decine di alberi abbattuti. La compagnia dei Barracelli di Alghero ha lavorato fino a tarda notte e stamattina all’alba era di nuovo in pista per rimuovere detriti e grossi tronchi dall facebook