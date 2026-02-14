Alberi a rischio e straripamenti i danni del maltempo nel territorio comunale di Orvieto

Il maltempo ha causato danni a Orvieto, portando alberi a rischio e allagamenti. Questa mattina, volontari della protezione civile e operai comunali hanno iniziato a intervenire per rimuovere gli alberi pericolanti e bloccare le strade allagate. Un albero spezzato su via del Duomo ha bloccato il traffico, mentre le acque hanno invaso alcune zone di campagna.

Al lavoro i tecnici del centro servizi manutentivi del Comune e i volontari della protezione civile: il punto della situazione Volontari della protezione civile e personale del centro servizi manutentivi del Comune di Orvieto sono impegnati da questa mattina, 14 febbraio, per fare fronte ai disagi provocati dal maltempo nel territorio comunale. Tra gli interventi, si segnala la riapertura - poco prima di mezzogiorno - della strada comunale di Canale Vecchio, interessata dal cedimento di una pianta che aveva invaso la carreggiata e che è stata rimossa. Sono in corso le verifiche sulle piante pericolanti lungo la strada di Bardano.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Arezzo, 7 gennaio 2026 – La situazione di maltempo delle ultime ore è sotto controllo nel territorio comunale.

Il Comune di Arezzo ha avviato le misure di prevenzione e monitoraggio del territorio in seguito alle avverse condizioni meteorologiche previste.

