Al via il corso per istruttore di nuoto della FIN | La cultura dell’acqua è il nostro punto di partenza

La Federazione Italiana Nuoto ha avviato il corso per istruttore di nuoto a Paupisi, dopo aver scelto questa località per la sua posizione strategica vicino alla superstrada Benevento-Caianello. La prima lezione si è svolta nell’aula didattica allestita proprio vicino allo svincolo, attirando una ventina di partecipanti desiderosi di imparare le tecniche di insegnamento e promuovere la cultura dell’acqua.

Tempo di lettura: 2 minuti É partita ufficialmente a Paupisi, nell'aula didattica situata a ridosso dello svincolo della superstrada Benevento-Caianello, la prima lezione del corso per istruttore di nuoto organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto per la provincia di Benevento. Un momento inaugurale che ha segnato l'inizio di un percorso formativo dedicato al "meraviglioso mondo della nuova cultura dell'acqua", tema centrale dell'incontro con i futuri istruttori. Ad inaugurare la giornata, in qualità di docente, Gianpiero Sauchella, che ha espresso grande soddisfazione per l'avvio del corso e per la partecipazione registrata.