Ajagba rivela | Martin ha rifiutato l' allenamento prima di accettare il match

Ajagba ha svelato che Martin ha rifiutato di allenarsi prima di accettare il match. Questa decisione ha sorpreso molti, considerando che il pugile ha poi deciso di partecipare alla sfida solo dopo aver ricevuto pressioni da parte del suo team. La situazione mette in luce le difficoltà che entrambi i combattenti devono affrontare prima della gara.

Una sfida che combina tensione personale e precisione tecnica, pronta a offrire una lettura chiara del percorso di entrambi i pugili. L'incontro tra Efe Ajagba e Charles Martin, in programma a Las Vegas, si presenta come un momento decisivo per riallineare la traiettoria di carriera di ciascun atleta e per chiarire vecchie dinamiche rimaste in sospeso. ajagba sostiene che la rivalità tra i due vada oltre la singola sfida: l'anno scorso avrebbe cercato di organizzare uno sparring mirato a lavorare su uno stile mancino, ma martin avrebbe rifiutato l'incontro, dichiarando di non voler sperimentare contro un avversario mancino.