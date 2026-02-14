Agrigento | impiegato pubblico gestiva laboratorio armi fucili potenziati illegalmente scoperti dalla Finanza

A Agrigento, un impiegato pubblico è stato arrestato dopo che le forze finanziarie hanno scoperto un laboratorio di armi clandestino, dove venivano potenziati illegalmente fucili. La scoperta è avvenuta durante un’operazione di controllo, che ha portato al sequestro di armi e materiali sospetti. L’uomo gestiva il laboratorio nel suo appartamento, trasformando armi comuni in strumenti più pericolosi.

Agrigento, impiegato pubblico arrestato per un laboratorio di armi: la Finanza svela un inquietante hobby. Un impiegato pubblico di Montallegro, in provincia di Agrigento, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per aver gestito un laboratorio clandestino dove modificava fucili ad aria compressa, aumentandone la potenza fino a renderli pericolosi come armi da fuoco. L’uomo, di 56 anni, è ora agli arresti domiciliari con l’applicazione di un braccialetto elettronico. L’operazione, avvenuta il 13 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla proliferazione di armi illegali in Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu Agrigento: impiegato pubblico arrestato, scoperto laboratorio di fucili potenziati illegalmente. A Montallegro, in provincia di Agrigento, un impiegato pubblico è stato arrestato perché aveva creato un laboratorio di armi clandestine. Scoperto un "laboratorio domestico" per la trasformazione di armi: sequestrati 2 fucili, un arresto La guardia di finanza di Agrigento ha scoperto un vero e proprio laboratorio domestico dedicato alla trasformazione di armi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Laboratorio per modificare armi a Montallegro, impiegato pubblico ai domiciliariL’indagato ha di fatto ammesso i fatti a lui addebitati affermando di aver modificato due fucili per gioco. Il blitz è scattato in un casolare ... grandangoloagrigento.it L'arresto era stato eseguito dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Agrigento che avevano scoperto nella sua abitazione un laboratorio artigianale con due fucili ad aria compressa alterati e l'attrezzatura per la modifica delle armi. facebook