Agrigento | impiegato pubblico gestiva laboratorio armi fucili potenziati illegalmente scoperti dalla Finanza

A Agrigento, un impiegato pubblico è stato arrestato dopo che le forze finanziarie hanno scoperto un laboratorio di armi clandestino, dove venivano potenziati illegalmente fucili. La scoperta è avvenuta durante un’operazione di controllo, che ha portato al sequestro di armi e materiali sospetti. L’uomo gestiva il laboratorio nel suo appartamento, trasformando armi comuni in strumenti più pericolosi.

Agrigento, impiegato pubblico arrestato per un laboratorio di armi: la Finanza svela un inquietante hobby. Un impiegato pubblico di Montallegro, in provincia di Agrigento, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per aver gestito un laboratorio clandestino dove modificava fucili ad aria compressa, aumentandone la potenza fino a renderli pericolosi come armi da fuoco. L’uomo, di 56 anni, è ora agli arresti domiciliari con l’applicazione di un braccialetto elettronico. L’operazione, avvenuta il 13 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla proliferazione di armi illegali in Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

A Montallegro, in provincia di Agrigento, un impiegato pubblico è stato arrestato perché aveva creato un laboratorio di armi clandestine.

La guardia di finanza di Agrigento ha scoperto un vero e proprio laboratorio domestico dedicato alla trasformazione di armi.

