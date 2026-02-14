Agrigento allerta meteo | rischio idrogeologico e raccomandazioni per la sicurezza dei cittadini fino a domani

Una nuova allerta meteo gialla ha colpito la provincia di Agrigento, a causa delle intense piogge che si sono abbattute nelle ultime ore. La forte pioggia ha aggravato una situazione già fragile, portando a rischi di allagamenti e frane in diverse zone. Le autorità raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti e di rispettare le indicazioni di sicurezza fino a domani sera.

Agrigento, Maltempo e Allerta Gialla: Una Fragilità Cronica tra Prevenzione e Rischi. Una nuova allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico è stata diramata per la provincia di Agrigento, valida fino alla mezzanotte di domani, 14 febbraio 2026. Il sindaco Francesco Miccichè ha invitato i cittadini alla massima prudenza, esortando a limitare gli spostamenti a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse che mettono a rischio un territorio storicamente fragile. Un Territorio Vulnerabile: La Situazione Attuale. La provincia di Agrigento si trova nuovamente sotto la minaccia del maltempo, una condizione che si ripete con crescente frequenza e che evidenzia una profonda vulnerabilità del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

