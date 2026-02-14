Agricoltura Terrusi FdI | Schiaffo della Regione a Taranto e al Salento | sui ristori idrici la Puglia è spaccata in due

Il deputato di Fratelli d’Italia, Terrusi, ha commentato con fermezza che la decisione della Regione Puglia di destinare 1,2 milioni di euro ai ristori idrici rappresenta un colpo duro per Taranto e il Salento, con il territorio diviso e in rivolta. La regione ha infatti scelto di coprire solo parte dei conguagli del 2022, lasciando fuori molte aziende agricole e famiglie che da mesi affrontano problemi di approvvigionamento. La protesta si fa sentire tra gli agricoltori locali, che chiedono interventi più equi e immediati.

«In merito allo stanziamento di 1,2 milioni di euro destinato a coprire i maxi-conguagli idrici del 2022, esprimo profonda indignazione per l'ennesima scelta parziale e discriminatoria della Regione Puglia. Come Responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia per la Provincia di Taranto, denuncio con forza una gestione che calpesta il principio di equità territoriale, escludendo arbitrariamente i territori di Taranto, Brindisi e Lecce». Così l'Avv. Maria Terrusi commenta la decisione del governo regionale di intervenire esclusivamente a supporto degli agricoltori delle province di Bari, BAT e Foggia.