Stefano Agresti ha commentato il successo del Milan di Allegri, attribuendolo alla capacità di fermare la corsa dell’Inter. La sua analisi si concentra sulla partita di sabato scorso, quando i rossoneri hanno ottenuto un risultato decisivo contro una delle favorite. Agresti sottolinea come la squadra abbia dimostrato solidità e determinazione, riuscendo a bloccare le offensive nerazzurre e mantenendo il vantaggio fino alla fine.

"Classifica alla mano, ci sono solo una squadra e un allenatore in grado di provare a frenare la marcia dell’Inter: la squadra è il Milan, che non perde da 23 partite; l’allenatore è Allegri. Il Milan di Allegri non è forte come l’Inter, né è altrettanto completo. Ha meno alternative di qualità e ha alcuni dei suoi calciatori migliori in condizioni non buone." "Allegri deve tenere Chivu a tiro: se non guadagna terreno, almeno non deve perderne. Ci riuscirà? Si può giocare a fare le tabelle: il Milan ha in casa prima il Como nel recupero e poi il Parma, quindi va a Cremona; l’Inter affronta stasera la Juve, poi ha la trasferta a Lecce e il Genoa in casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Agresti incorona il Milan di Allegri: “Unica squadra in grado di frenare la marcia dell’Inter”

Analizzare la stagione del Milan di Allegri nel campionato di Serie A 2025-2026 rivela come la fortuna abbia giocato un ruolo nel percorso della squadra.

