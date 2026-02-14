Agli islamisti indonesiani ora piace il Board of Peace

Dopo aver respinto le accuse di neocolonialismo e di essere schierati con America e Israele, le principali organizzazioni islamiche dell’Indonesia hanno deciso di appoggiare il “Board of Peace”. La svolta arriva dopo un incontro convocato dal presidente Prabowo Subianto, che ha coinvolto leader religiosi e rappresentanti della comunità musulmana. Durante l’incontro, le organizzazioni hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa americana per ricostruire Gaza, sottolineando di voler contribuire alla pace senza condizionamenti esterni.

Cadute le accuse di "neocolonialismo", e pure quelle di essere al servizio "di America e Israele". Dopo una riunione convocata dal presidente indonesiano Prabowo Subianto, le principali organizzazioni islamiche del paese hanno cambiato idea sulla decisione del governo di aderire al " Board of Peace ", l'iniziativa lanciata dagli Stati Uniti per sostenere la governance e la ricostruzione di Gaza. Il 3 febbraio scorso Prabowo ha convocato una riunione durata quattro ore con i leader degli influenti gruppi islamici, cercando di spiegare obiettivi e vantaggi per l'Indonesia. Poco dopo in molti hanno cambiato idea: "Questa è una delle opportunità per l'Indonesia di perseguire in modo più concreto e progressivo risultati che abbiano un impatto più tangibile nell'aiutare la Palestina", ha detto Yahya Cholil Staquf, presidente di Nahdlatul Ulama, la più grande organizzazione musulmana del paese, secondo quanto riportato ieri dal South China Morning Post.