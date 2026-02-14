Aggressioni e insulti ai residenti Vivo d’Orcia situazione pesante

A Vivo d’Orcia, frazione di Castiglione d’Orcia, si registrano aggressioni e insulti ai residenti, una situazione complicata che dura da mesi. Le continue liti tra gruppi di giovani e le minacce verbali hanno portato molti abitanti a temere per la loro sicurezza e a chiedere interventi immediati alle forze dell’ordine. Un residente ha raccontato di episodi di violenza che si verificano anche di notte, rendendo difficile vivere in tranquillità.

Grande preoccupazione a Vivo d’Orcia, frazione di Castiglione d’Orcia, dove persiste ormai da mesi una situazione di grave e forte tensione segnalata e denunciata alle forze dell’ordine e alle autorità. Una situazione di disagio che è entrata nella vita della piccola comunità a cavallo tra l’Amiata e la Valdorcia (circa settecento abitanti), famosa per la sua tradizionale accoglienza e disponibilità che la vede essere luogo ideale per il soggiorno estivo e il turismo. Ma da alcuni mesi l’atmosfera è cambiata: un uomo sarebbe destinatario di numerose denuncie e segnalazioni per i suoi atteggiamenti violenti e gli insulti lanciati all’indirizzo di chi passa per strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Vivo d’Orcia, nel comune di Castiglione d’Orcia, si registrano ripetute aggressioni in strada, suscitando preoccupazione tra i residenti.

