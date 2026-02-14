Aggredisce il vigilante | Osservato senza motivo

Un uomo ha aggredito un vigilante al supermercato Carrefour di corso Aldo Moro dopo essersi sentito osservato senza motivo. L’uomo, visibilmente nervoso, ha deciso di reagire con violenza invece di parlare con l’addetto alla sicurezza. La situazione si è surriscaldata in pochi secondi, provocando spavento tra i clienti presenti.

Si è sentito a disagio perché l’addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour di corso Aldo Moro lo stava osservando, ma, anziché fare le sue rimostranze, ha deciso di passare direttamente alle vie di fatto, aggredendolo. È accaduto poco dopo le 7 del mattino di giovedì. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, ci sarebbe stato prima un diverbio tra l’addetto alla sicurezza, un uomo di 33 anni, e l’avventore, un cittadino di nazionalità egiziana già noto alle forze dell’ordine. Presto dalle parole si è passati ai fatti e i due hanno ingaggiato una breve colluttazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

