Un agente di polizia penitenziaria di Siena è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver consegnato droga e telefoni ai detenuti. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe usato il suo ruolo per facilitare il passaggio di sostanze illecite all’interno del carcere. Gli investigatori hanno scoperto che l’agente si incontrava con i detenuti in diverse stanze dell’istituto, portando con sé pacchetti sospetti.

Avrebbe fornito droga e telefonini ai detenuti. A finire nei guai è un agente di polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Siena. A scoprire tutto sarebbero stati i suoi colleghi di lavoro, che si erano insospettiti da tempo. È una vicenda delicata e con molti lati ancora da chiarire, quella approdata nella mattinata di ieri in tribunale con l’interrogatorio di garanzia dell’agente penitenziario, nei cui confronti quattro giorni fa è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Procura sta indagando per fare completa luce e mettere al loro posto le tante tessere che mancano nel mosaico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agente ai domiciliari: "Forniva droga ai detenuti"

Un uomo di 40 anni, condannato a 3 anni e mezzo per estorsioni e rapine ai danni dei genitori per ottenere denaro da destinare alla droga, è stato arrestato e successivamente messo agli arresti domiciliari.

Un uomo di 40 anni, condannato a 3 anni e mezzo di reclusione per estorsioni e rapine ai danni dei genitori, viene arrestato e poi posto agli arresti domiciliari.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Criminalità giovanile: oltre 300 arresti, migliaia di controlli, armi e droga sequestrate in Italia

Argomenti discussi: Agente ai domiciliari: Forniva droga ai detenuti.

Ricorso al Riesame contro i domiciliari per il 22enne accusato di aver sostenuto l’aggressione a un agente durante il corteo del 31 gennaio a Torino facebook

Torino, corteo Pro Askatasuna: ai domiciliari Angelo Simionato, presunto aggressore dell'agente di polizia x.com