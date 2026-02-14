L’after-movie sulla Lega mostra le emozioni intense della finale di Coppa Italia, un evento che ha coinvolto migliaia di tifosi. La clip ripercorre i momenti più belli della partita, catturando le reazioni dei giocatori e i cori dei supporter. Martedì 17 febbraio, Bologna si prepara a festeggiare la decima vittoria nella competizione, portando in città un’atmosfera di grande festa.

Un racconto audiovisivo offre una lettura dinamica della Coppa Italia 48ª edizione. Dieci volte Bologna, la città della Coppa Italia arriverà martedì 17 febbraio sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, proponendo una prospettiva originale sull’evento. Il video racconta le emozioni vissute dai protagonisti alla vigilia delle gare e propone clip esclusive che accompagnano un racconto sportivo ed emozionale. Il progetto offre una narrazione che va oltre i punteggi, integrando momenti salienti delle due giornate e telecronache disponibili in due lingue: italiano e inglese. Le immagini, girate all’Unipol Arena, restituiscono l’atmosfera della Final Four e presentano una prospettiva alternativa sugli incontri che hanno definito l’evento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - After-movie della Lega: le emozioni della finale di Coppa Italia

La finale della Coppa EFL 2026 si avvicina e si prevede che si giocherà tra qualche mese.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Ferentino in Finale dopo 26 anni: È STORIA!

Argomenti discussi: After Hours, la SuperLega di notte: ospiti e temi della 16a puntata; Epstein files, l'Italia emerge come laboratorio politico di Steve Bannon negli scambi con il finanziere; Vannacci day after, Salvini: Ingrato, capitolo chiuso. Pozzolo, ex FdI, entra in Futuro nazionale; Non ammettiamo mitragliatrici, la Lega si dissocia dal post dell’assessore Verrocchia.

LIVE TALMASSONS-COSTA VOLPINO, FINALE COPPA ITALIA FRECCIAROSSA A2 Segui la sfida tra Volley Talmassons e C.B.L. Costa Volpin LIVE in freemium su DAZN e sul canale YouTube Volleyball World Italia #iLovevolley #Volley #palla facebook

NEW VIDEO! Guarda ora Backstage Coppa Italia Frecciarossa 2026 | Lega Volley Femminile 2025/26 x.com