Affari tuoi speciale San Valentino le pagelle del 13 febbraio | il matrimonio in diretta è cringe 4 Massimo Ranieri top 9

Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, la versione speciale per San Valentino, è arrivato in prima serata il 13 febbraio 2026 con l’ambizione di diventare qualcosa di più del game show che accompagna quotidianamente gli spettatori nel preserale di Rai 1. Cuori ovunque, musica, ospiti famosi, promesse d’amore e persino un matrimonio in diretta. Love is in the air, non c’è dubbio, ma il risultato alla fine è una puntata che alterna momenti riusciti ad altri decisamente più faticosi. E noi da casa siamo rimasti un po’ perplessi: da un lato ci siamo lasciati trasportare dal clima romantico, dall’altro ci siamo ritrovati a guardare l’orologio ogni tot per vedere quanto mancava alla fine. 🔗 Leggi su Dilei.it

Massimo Ranieri ha fatto emozionare nonna Filomena durante lo speciale di

Stefano De Martino condurrà uno speciale di Affari tuoi in onda in prima serata, in occasione di San Valentino.

