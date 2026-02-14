Aeroporti giganti | Dammam in testa l’espansione globale ridefinisce i confini dello spazio aeroportuale

Dammam guida la classifica degli aeroporti più grandi al mondo, un risultato che deriva dalla volontà di espandersi e attrarre voli internazionali. La crescita ha portato a un aumento significativo delle dimensioni, con terminal e piste che coprono aree vaste quanto quartieri urbani. In alcuni casi, le infrastrutture si estendono per migliaia di ettari, modificando le mappe di molte regioni e creando spazi che sembrano veri e propri distretti cittadini.

Aeroporti Giganti: Quando le Piste Superano i Confini delle Città. Dall'Arabia Saudita agli Stati Uniti, passando per l'Asia, alcuni degli aeroporti più estesi del mondo occupano superfici paragonabili a intere città. Questa crescita esponenziale, documentata da recenti analisi, riflette la crescente domanda di mobilità globale e la necessità di infrastrutture capaci di gestire flussi di traffico sempre più intensi, ridefinendo il concetto stesso di spazio aeroportuale. Il King Fahd di Dammam: Un'Area Metropolitna Dedicata al Volo. In cima alla classifica si trova l'Aeroporto Internazionale King Fahd di Dammam, in Arabia Saudita, un colosso che si estende su ben 776 chilometri quadrati.