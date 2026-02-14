Adriano a San Siro per Inter-Juve | Qui è casa mia ho vissuto gioie immense Onorato di tifare i nerazzurri!

Adriano, ex attaccante dell’Inter, ha deciso di assistere al derby di Serie A tra i nerazzurri e la Juventus a San Siro, portando con sé ricordi di anni passati in questo stadio. La sua presenza ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi, che lo hanno accolto con affetto ricordando le sue imprese sul campo. Adriano ha detto di sentirsi ancora a casa tra i colori nerazzurri e di essere felice di sostenere la squadra in questa partita cruciale.

Un momento di grande attesa accompagna il derby d’Italia tra Inter e Juventus, con Adriano, ex attaccante nerazzurro, presente a Appiano Gentile e pronto a seguire la sfida dal San Siro. L’evento mette in rilievo una figura storica che torna a Milano in un periodo cruciale della stagione, offrendo una lettura diretta del cammino della squadra e del contesto che la circonda. All’arrivo nella sede di allenamento, ha salutato lo staff tecnico e ha scambiato cortesie con i giocatori, tra cui Cristian Chivu, presente nello staff di Inter. In serata la sua presenza è attesa sugli spalti di San Siro per sostenere la squadra in una partita decisiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Adriano, ex attaccante dell’Inter, si trova a San Siro per il derby tra Inter e Juventus, un evento che lo riporta nel suo stadio preferito.

Nel Matchday Programme di Inter Juve, è intervenuto Adriano.

Adriano: Attaccanti Inter tutti molto forti. Quando ho incontrato Thuram…L'ex calciatore nerazzurro ha parlato del suo ritorno a Milano e degli attaccanti di Chivu. Assisterà alla gara contro la Juve ... msn.com

