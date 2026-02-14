Adottato a 2 anni ritrova i genitori biologici e ora cerca il fratello gemello | Se è ancora vivo lo aspetto

Nicolai Leone, adottato quando aveva due anni, ha ritrovato i genitori biologici e ora sta cercando il suo gemello. Dopo aver scoperto la sua famiglia biologica, si è messo in moto per trovare anche il fratello, convinto che sia ancora vivo. La sua determinazione lo ha portato a coinvolgere associazioni e a diffondere il suo appello sui social, sperando di ricevere qualche traccia utile.

La storia di Nicolai Leone, 26 anni nato in Bulgaria e vissuto a San Nicandro dall'età di quasi tre anni, raccontata sulle colonne di Fanpage Nicolai Leone è un ragazzo determinato, tanto da essere riuscito a riabbracciare, dopo quasi un quarto di secolo, i suoi genitori biologici. La sua storia è stata raccontata sulle colonne di FanPage. Cresciuto a San Nicandro Garganico con i genitori adottivi, ora vive e lavora in Veneto. Un annetto fa ha deciso di fare i conti con il proprio passato, cercando e trovando i genitori biologici a Yablanits in Bulgaria. Qui ha scoperto di avere cinque fratelli e un gemello omozigote. "A mia madre hanno detto che è morto, ma i documenti sono incompleti. Se è ancora vivo, vorrei dirgli che lo aspetto". Nicolai Pio, 26 anni, racconta la sua storia a Fanpage.it. Nato in Bulgaria nel 1999 e adottato due anni dopo, è riuscito a ritrovare e incontrar