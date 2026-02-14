Adolescenti con disturbi psicopatologici Confcooperative | Mancano strutture di accoglienza

Adolescenti con disturbi psicopatologici, che non riescono a ricevere cure adeguate nelle loro famiglie, sono vittime di una carenza di strutture di accoglienza. Secondo Confcooperative, nella Sicilia orientale, tra Catania e le aree vicine, mancano almeno 25 posti disponibili in residenza per questi giovani. La mancanza di spazi adeguati impedisce loro di ricevere il supporto necessario e aumenta il rischio di isolamento.

Secondo Confcoop, "bisogna dare seguito al bando del 2022 che disciplinava le modalità di accesso alle strutture specialistiche istituendo i posti in residenza anche per la Sicilia orientale” A Catania e nella Sicilia orientale mancano 25 posti in residenza per gli adolescenti affetti da gravi disturbi psicologici, tali da non permettere loro di essere curati nelle residenze familiari con i genitori. A sollecitare una soluzione immediata e definitiva sul tema è Confcooperative Sicilia, che nei giorni scorsi, in audizione in sesta commissione Ars, ha chiesto un deciso cambio di passo e un impegno del parlamento siciliano, a sostegno di questi giovani, estremamente fragili, destinatari del servizio e dei lavoratori delle cooperative che se ne occupano.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

