Adesso Reggio, il centrodestra annuncia il suo progetto politico, cercando di conquistare il consenso cittadino. Durante l’evento, davanti a una sala Monteleone piena di sostenitori, Francesco Cannizzaro di Forza Italia ha illustrato le proposte per il futuro della città, puntando su nuove idee e impegni concreti.

Adesso Reggio, il centrodestra si compatta: "A dieci passi dal futuro". Una Sala Monteleone gremita ha fatto da cornice all'iniziativa "Adesso Reggio a 10 passi dal futuro", promossa dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro per presentare alla città le linee programmatiche del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Un appuntamento breve, dinamico, ma denso di contenuti politici e simbolici, che ha segnato un nuovo momento di coesione della coalizione. "Un sentito grazie di cuore a ognuno di voi – ha esordito Cannizzaro – per l'affetto, l'energia, il sostegno e per non far mai mancare la vostra presenza.

© Gbt-magazine.com - Adesso Reggio: il centrodestra lancia il suo futuro

Verso le elezioni, con Adesso Reggio Cannizzaro lancia il programma del centrodestra in dieci punti FOTONel suo intervento, Cannizzaro ha ribadito la centralità della coalizione di centrodestra, definendola la più forte mai presentata in città ... msn.com

Reggio, il centrodestra serra i ranghi: Cannizzaro lancia i 10 passi e annuncia il candidato nelle prossime settimaneClima da campagna elettorale, il deputato forzista presenta il progetto per la città e rilancia l’unità della coalizione ... reggiotv.it

"Guidata dal presidente Bruno Occhiuto e dal vicepresidente Lorenzo Federico, 'Adesso Reggio' si propone come spazio aperto alla partecipazione di cittadini e competenze del territorio" la nota x.com

"Guidata dal presidente Bruno Occhiuto e dal vicepresidente Lorenzo Federico, 'Adesso Reggio' si propone come spazio aperto alla partecipazione di cittadini e competenze del territorio" la nota facebook