Addio Giochi per Giada D' Antonio la più giovane delle atlete azzurre | rottura del legamento crociato

È caduta in allenamento a Dobbiaco mentre stava provando le curve da gigante. Giada D'Antonio, 16 anni, la più giovane atleta azzurra della spedizione olimpica, è stata immediatemente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario della Federazione. Portata in ospedale e sottoposta ad accertamenti per capire l'entità dell'infortunio, i primi esami hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con rottura del legamento crociato anreriore. I Giochi per lei sono finiti oggi. La napotelana dello sci club Vesuvio ha inforcato perdendo l'equilibrio, si stava preparando in vista dello slalom del 18 febbraio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it

