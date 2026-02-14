Addio Giochi per Giada D' Antonio la più giovane delle atlete azzurre | rottura del legamento crociato
Giada D'Antonio, la più giovane delle atlete italiane, si ferma a causa di una rottura del legamento crociato. La ragazza di 16 anni, in allenamento a Dobbiaco, si stava preparando per lo slalom di martedì quando ha subito l'infortunio. Gli esami medici hanno confermato il trauma al ginocchio destro, impedendole di partecipare ai prossimi Giochi.
È caduta in allenamento a Dobbiaco mentre stava provando le curve da gigante. Giada D'Antonio, 16 anni, la più giovane atleta azzurra della spedizione olimpica, è stata immediatemente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario della Federazione. Portata in ospedale e sottoposta ad accertamenti per capire l'entità dell'infortunio, i primi esami hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con rottura del legamento crociato anreriore. I Giochi per lei sono finiti oggi. La napotelana dello sci club Vesuvio ha inforcato perdendo l'equilibrio, si stava preparando in vista dello slalom del 18 febbraio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Giada D'Antonio cade in allenamento: sospetta rottura del legamento crociato anteriore
Giada D'Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco, a causa di una caduta durante l'inforcata, e potrebbe aver riportato una rottura del legamento crociato anteriore.
Giada D’Antonio, sospetta rottura legamento crociato per la sciatrice 16enne
Giada D’Antonio, la giovane sciatrice di 16 anni, si è infortunata durante un allenamento e sospetta una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
