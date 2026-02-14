Addio Giancarlo Consonni L’ultima lezione ai giovani | Tornate a indignarvi

Giancarlo Consonni è scomparso, portando via con sé decenni di insegnamenti e riflessioni. La sua morte arriva in un momento in cui i giovani hanno bisogno di punti di riferimento per affrontare le sfide dell’ambiente urbano. Durante il suo ultimo intervento, ha invitato le nuove generazioni a non perdere la capacità di indignarsi, sottolineando che il patrimonio territoriale è un elemento fondamentale per creare felicità condivisa. Consonni ha dedicato la vita a definire cosa significa vivere bene in città, contribuendo a modellare il modo in cui si pensa alla qualità dell’abitare.

"Il patrimonio territoriale è un mezzo sociale di produzione della felicità pubblica". Giancarlo Consonni ha plasmato le definizioni di paesaggio, urbanità e qualità dell'abitare. Lo ha fatto in università, nei convegni, nei saggi accademici e nelle sue opere artistiche. Professore emerito del Politecnico di Milano, urbanista, storico dell'arte, poeta, pittore, curatore e difensore dell'archivio Piero Bottoni - con Graziella Tonon - che ha fondato e diretto. "Sto vivendo forse sette vite tutte insieme", scherzava il professore, nato a Merate, che ieri mattina è scomparso a Milano a 83 anni. "Vivo con dolore la notizia e al contempo con delizia il ricordo, che so indelebile, che ho e avrò sempre di lui – scrive Gianni Biondillo - È stato l'incarnazione di quello che una volta si sarebbe detto 'un uomo del Rinascimento'.

Giancarlo Consonni, poeta e urbanista, è morto improvvisamente, e questa perdita ha causato la cancellazione dell’incontro che avrebbe tenuto domenica a Villa Gianetti a Saronno.

Saronno piange la scomparsa di Giancarlo Consonni, architetto e ideatore di importanti progetti di riqualificazione urbana, perché è morto improvvisamente a causa di un infarto.

