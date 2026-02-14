Addio Dawson e scusaci | neanche te i media hanno lasciato riposare pace e hanno continuato a farti i conti in tasca

Dawson Leery, interpretato dall’attore James Van Der Beek, è morto a 48 anni, e i media hanno subito ricominciato a parlare di lui, facendo i conti con il suo passato e le sue battaglie personali. Van Der Beek, noto per il ruolo che l’ha reso famoso, lascia la moglie Kimberly e sei figli, mentre la notizia ha fatto il giro del web, riaccendendo i ricordi di chi ha seguito la serie fin dagli inizi.

Dawson Leery non c'è più. L'attore James Van Der Beek si è spento prematuramente all'età di 48 anni. Lascia la moglie Kimberly e i loro sei figli. Oltre a un lutto mondiale perché diverse generazioni sono cresciute con 'Dawson's Creek', la serie che ha accompagnato milioni di adolescenti nel passaggio dalla scuola dell'obbligo all'età adulta. O, se non altro, fino a quella del lavoro, dell'Università, alla fase in cui avremmo cominciato a muovere i primi passi verso il nostro futuro. La notizia ha sconvolto tutti, anche se purtroppo la gravità malattia dell'attore era nota da diverso tempo.