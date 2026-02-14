Addio a Gerardo ex dipendente comunale di Avellino

Gerardo Coppola, ex dipendente del Comune di Avellino, è morto a 79 anni dopo aver combattuto una grave malattia. La sua scomparsa ha colpito molti cittadini e colleghi, che ricordano la sua costante disponibilità e il sorriso che portava in ufficio ogni giorno. Coppola aveva trascorso decenni a servire il municipio, contribuendo a diversi progetti comunali.

La comunità si stringe attorno alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutti i parenti per la scomparsa dell'ex dipendente comunale, ricordato per la sua dedizione al lavoro e le sue doti umane È venuto a mancare Gerardo Coppola, 79 anni, già dipendente del Comune di Avellino. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in quanti lo hanno conosciuto e stimato per la sua dedizione al lavoro e per le sue qualità umane. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i nipoti e tutti i parenti. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze per la grave perdita.