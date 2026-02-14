Lele Adani ha commentato la partita tra Pisa e Milan, spiegando che il risultato avrebbe potuto essere ancora più ampio se Fullkrug avesse segnato. Durante il match, l’ex calciatore ha osservato che il Milan ha giocato bene e ha aggiunto che Allegri ha gestito bene la squadra. Nel dettaglio, Adani ha detto che se l’attaccante tedesco avesse realizzato, il punteggio finale sarebbe stato 0-4.

"Ragazzi, non fatevi ingannare dal risultato e da come è maturato. Il Milan ha vinto con merito. Nell'analisi la chiave è valutare il merito". L'ex calciatore e opinionista Lele Adani ha parlato di Pisa-Milan 1-2 tramite una serie di storie pubblicate sul suo canale 'Instagram': "Lasciate stare se il gol della vittoria è stato segnato a cinque minuti dalla fine da quel fenomeno senza tempo di Luka Modric. Il Milan ha fatto una buona partita, non ha creato tanto, ma ha concesso una palla gol al Pisa che ha poi pareggiato su una disattenzione". LEGGI ANCHE: Fullkrug rigorista? I numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani su Pisa-Milan: “Buona partita. Se Fullkrug segna finisce 0-4. Allegri …”

Al termine di Cagliari-Milan, nella 18ª giornata di Serie A, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la partita, evidenziando la necessità di aver chiuso l’incontro con un gol in più.

Il giocatore del Pisa, Fullkrug, ha toccato palla con la mano, e pochi secondi dopo Rabiot ha messo in rete: il gol del Milan è stato annullato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: In un'interista a Gabriele Vagnato su YouTube: #Adani? È preparato, ma vede il mondo alla sua maniera L'intervista: https://www.ilnapolista.it/2026/02/caressa-cassano-era-fortissimo-ma-il-suo-carattere-lha-fatto-dimenticare-a-tutti-conoscono-solo-lantonio-c; L'allarmante teoria di Adani sul caso Gila-Cabal: Fallo sfuggito, il VAR non ha rivisto tutta l'azione; In un'interista a Gabriele Vagnato su YouTube: #Adani? È preparato, ma vede il mondo alla sua maniera L'intervista: https://www.ilnapolista.it/2026/02/caressa-cassano-era-fortissimo-ma-il-suo-carattere-lha-fatto-dimenticare-a-tutti-conoscono-solo-lantonio-c; Adani: Sarri è riuscito a convincere in condizioni precarie. Ho avuto la fortuna di….

Pisa-Milan 1-2, gol e highlights: la decide un gran numero di ModricGara complicatissima per i rossoneri che battono il Pisa grazie a un gran gol di Modric a poco meno di 10' dal termine. Nel primo tempo la squadra di Hiljemark si chiude bene, ha la miglior chance ma ... sport.sky.it

Pisa-Milan in Serie A stasera: le formazioni, dove vederla in tv e streamingLa 25ª giornata di Serie A inizia con la partita Pisa-Milan che si gioca oggi alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni di Hiljemark e Allegri. Diretta tv in chiaro e in esclusiva su DAZN. fanpage.it

Pisa-Milan, Modric diventa il terzo giocatore più anziano a segnare un gol in Serie A #MilanPress facebook

Pisa-Milan, Allegri: "Un po' addormentati ma può essere una gara chiave" #SkySport #SkySerieA x.com