Adamant Sackey riprende Anche Bellini recupera

Samuel Sackey torna in campo dopo un infortunio e si prepara per la partita di domani. L’Adamant di coach Sacco lo aspetta a Jesi, dove alle 18 si giocherà contro il Pala Triccoli. Anche Bellini si sta riprendendo e potrebbe essere disponibile per questa sfida.

Dovrebbe esserci anche Samuel Sackey nella delicata trasferta di domani pomeriggio (ore 18) al Pala Triccoli di Jesi per l’Adamant di coach Sacco. Il centro biancazzurro era rimasto in campo appena 4 minuti nella sfida con Faenza prima di rimanere vittima di un infortunio al ginocchio sinistro che aveva lasciato tutti col fiato sospeso: per fortuna gli esami di questi giorni hanno escluso problematiche gravi o lesioni, ed il giocatore ha già ripreso ad allenarsi in gruppo. Assieme a lui anche Bellini, ancora inutilizzato da Sacco e costretto ai box nelle ultime partite a causa di un fastidioso mal di schiena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant, Sackey riprende. Anche Bellini recupera Adamant, non basta la rimonta. Si volta pagina anche in panchina Adamant Ferrara perde contro Allianz San Severo con il punteggio di 76-86. Foresta Rossa: l'opera (anche) bresciana in prima nazionale al teatro Bellini di Catania Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Basket serie b. Emergenza lunghi per l’Adamant: fermo anche SackeyÈ già giorno di vigilia per l’Adamant, che deve cancellare il cocente ko a Fabriano per rilanciarsi in classifica dopo due sconfitte consecutive. Alla Bondi Arena, domani alle 18, arriverà il fanalino ... ilrestodelcarlino.it Adamant, un’altra musica. Pierotti segna e fa assist. Con Imola derby vincenteADAMANT: Motta ne, Dioli ne, Bellini 12, Sackey 11, Renzi 9, Pellicano 3, Pierotti 12, Tio 21, Solaroli 16, Marchini 10, Casagrande, Caiazza ne. All. Benedetto.VIRTUS ... ilrestodelcarlino.it