acqua dentro le case maltempo shock in italia evacuate molte persone

Il maltempo ha colpito duramente l’Italia, causando allagamenti e spostando decine di residenti dalle loro case. In alcune zone, le piogge abbondanti hanno riempito i fiumi oltre il limite, sommergendo le strade e obbligando le autorità a evacuare le persone che rischiavano di rimanere intrappolate. Un centro abitato vicino alle colline è rimasto senza corrente, mentre i volontari si sono mossi per distribuire aiuti alle famiglie colpite.

Il cielo si è trasformato in una coltre plumbea e impenetrabile, scaricando una furia cieca che sembrava voler reclamare ogni centimetro di terra asciutta. Il rombo sordo del mare in tempesta si è fuso con il grido del vento, mentre l’acqua, superando ogni limite naturale e artificiale, ha iniziato a scivolare silenziosa ma inesorabile dentro le stanze da letto, nei salotti e tra i ricordi di una vita. In quegli istanti di puro terrore, il confine tra il fiume e l’oceano è svanito, trasformando strade familiari in canali fangosi e abitazioni in trappole sommerse. Per decine di persone, la sveglia del mattino non è stata il suono di un allarme, ma il gelo del fango che lambiva le caviglie, costringendole a un abbandono precipitoso verso l’ignoto della salvezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una forte mareggiata ha causato l’allagamento di diverse case nel Centro-Sud, portando all’evacuazione di alcune famiglie.

In Italia si registra un aumento del maltempo estremo, con diverse aree soggette a evacuazioni.

