L’acqua alta nel Golfo di Napoli si è verificata a causa di maree intense e di una bassa pressione atmosferica, spiega lo studio della Parthenope. Le onde hanno invaso le strade di Sorrento e Ischia, portando acqua fino a metà delle piazze principali. In queste zone, i residenti hanno dovuto spostare le auto e proteggere le attività commerciali dalla marea crescente.

Chi vive a Sorrento o Ischia, se n'è accorto. Negli ultimi giorni, il mare ha superato moli e banchine. L’acqua è entrata nei locali della riva, ha invaso passerelle e spazi destinati alla ristorazione. Scene già viste, ma mai rassicuranti. Non si tratta di una casualità dovuta alle piogge copiose, ma di un fenomeno che ha basi fisiche precise. A spiegarlo sono Bernardino Buonocore, già docente dell’Università Parthenope che attualmente continua come collaboratore esterno, e Yuri Cotroneo, professore associato in Oceanografia, Meteorologia e Climatologia, sempre della Parthenope che con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie studia da oltre vent’anni il comportamento del mare nel Golfo di Napoli, in particolare Ischia e Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Acqua alta nel Golfo di Napoli? Colpa di maree e bassa pressione». Lo Studio della Parthenope

Si è tenuto presso la sede dell'Ente Idrico Campano a Napoli un incontro tra il Comune di Santa Maria a Vico e Itl, in risposta alla richiesta del 23 dicembre.

