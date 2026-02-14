A Palermo, l’emergenza idrica si conclude dopo mesi di turni e razionamenti, grazie a investimenti specifici e una strategia efficace. La città può tornare a usare l’acqua senza restrizioni, migliorando la vita di migliaia di residenti.

Schifani: risultato frutto di strategia e investimenti mirati. Palermo torna alla piena normalità sul fronte idrico. Da lunedì, 16 febbraio, cessano le turnazioni dell'acqua che per mesi hanno interessato soprattutto i quartieri periferici del capoluogo siciliano. A comunicarlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che rivendica il lavoro svolto dall'esecutivo regionale. Secondo Schifani, la fine delle restrizioni rappresenta un risultato concreto ottenuto grazie a una strategia coordinata e a investimenti mirati messi in campo negli ultimi due anni.

© Dayitalianews.com - Acqua a Palermo: finisce l’emergenza, stop alle turnazioni

