Acireale Mangiagli e Mauro entrano nel Movimento per l' autonomia

Silvana Mauro di Aci Catena e Fabio Manciagli di Acireale si sono uniti al Movimento per l’autonomia, spinti dalla volontà di rafforzare la rappresentanza locale. Mauro, ex assessore comunale, ha deciso di entrare nel Mpa dopo aver constatato l’assenza di una voce forte per le questioni del territorio. Manciagli, invece, ha scelto di aderire per portare in Parlamento le esigenze di Acireale, dove è consigliere comunale. Entrambi vogliono incidere di più sulle decisioni che riguardano la zona.

Il panorama politico dell'area Acese registra l'adesione al Mpa di Silvana Mauro di Aci Catena, già assessore dello stesso Comune, e del consigliere comunale Fabio Manciagli di Acireale. L'ingresso dei due politici locali al Mpa è stato ufficializzato durante un vertice al quale hanno preso parte Antono Scavone, già senatore e assessore regionale, il deputato regionale Santo Primavera e l'assessore comunale di Acireale alla Protezione civile Giuseppe Vasta. Durante il vertice autonomista Primavera ha illustrato le proprie iniziative parlamentari in commissione Attività Produttive, focalizzandosi sui danni catastrofici lasciati dal Ciclone Harry.