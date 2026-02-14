AC Milan vende Alex Jimenez all’AFC Bournemouth per 19,5 milioni di euro

L’AC Milan ha ceduto ufficialmente Alex Jimenez all’AFC Bournemouth, pagando 19,5 milioni di euro. La decisione arriva dopo che il giocatore ha trascorso la stagione 2025-26 in prestito nel club inglese, dove ha mostrato buone qualità. Il trasferimento segna un passo importante per il giovane centrocampista, che ora si unisce alla squadra di Premier League per rafforzare il reparto mediano.

Ufficiale: Alex Jimenez completa il suo trasferimento permanente dall'AC Milan all'AFC Bournemouth, dopo aver trascorso la stagione 2025-26 in prestito presso la squadra di Premier League (fonte: www.afcb.co.uk). Alex Jimenez: un nuovo capitolo a Bournemouth. L'AFC Bournemouth ha confermato ufficialmente la firma di Alex Jimenez, che ora gioca con i Cherries a titolo permanente, dopo un'annata in prestito dall'AC Milan. Il 20enne spagnolo ha mostrato grandi qualità durante la sua permanenza, guadagnando un posto da titolare e contribuendo attivamente al gioco della squadra.