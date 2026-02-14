Abbatteremo Francesco la rivelazione della Cnn | Steve Bannon e Jeffrey Epstein discussero di strategie contro il Papa

La CNN ha rivelato che Steve Bannon e Jeffrey Epstein pianificarono di contrastare il Papa, una notizia che scuote il mondo politico e religioso. Epstein, noto per il suo coinvolgimento in traffico di donne, aveva stretto rapporti con figure influenti, tra cui Bannon, ex stratega della Casa Bianca. Un documento emerso dai file di Epstein svela come i due discutessero di strategie mirate a colpire la figura del Papa, senza specificare i dettagli delle loro intenzioni. Ogni giorno, nuovi file collegati a Epstein portano alla luce nomi di imprenditori, monarchi e politici, tutti coinvolti in un labirinto di rapporti complessi.

Dal mare magnum degli Epstein files ogni giorno emerge una notizia da approfondire, verificare e comprendere sulle persone che erano in contatto con il trafficante di donne Jeffrey Epstein: imprenditori, reali, politici e presidenti. Questa volta è addirittura il nome di un papa che emerge come bersaglio di una sorta di complotto. Steve Bannon, ex consigliere della Casa Bianca del presidente Usa Donald Trump ( anche lui citato 3200 volte nei files e amico dell'imprenditore pedofilo ), parlò con Epstein discutendo di strategie per "abbattere" Papa Francesco. La rivelazione è opera della Cnn, che racconta che, secondo i documenti resi pubblici recentemente dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Epstein, Bannon avrebbe voluto minare la credibilità di Bergoglio.