A Coreglia Antelminelli, alcuni cittadini hanno lasciato sacchi di spazzatura lungo le strade, causando un problema ambientale. Le autorità hanno subito avviato le indagini e identificato i responsabili, applicando sanzioni severe. La gestione dei rifiuti in paese rimane una priorità, e chi viola le regole rischia multe salate, come già avvenuto in passato.

Nel comune di Coreglia Antelminelli quando si affronta il problema della raccolta differenziata dei rifiuti non si scherza. In questo ultimo caso nel territorio coreglino si applica la tolleranza zero e, dopo essere arrivati all’individuazione dei possibili trasgressori con ogni mezzo possibile a disposizione, tra l’altro tanti e diversificati, arrivano le conseguenze dirette con l’applicazione della sanzione amministrativa, se non addirittura con la denuncia penale. Quanto successo dopo l’ultimo episodio di poco più di dieci giorni fa, quando la scoperta, in località Curchi nella frazione di Piano di Coreglia, di diversi sacchi e spazzatura varia che erano stati abbandonati in un’area, tra l’altro, destinata alla raccolta dei soli residenti, aveva suscitato sdegno e proteste negli abitanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandonarono rifiuti. Identificati e sanzionati: "Da noi tolleranza zero"

Nel 2025, Falconara Marittima ha intensificato la lotta contro l'abbandono illecito di rifiuti, sanzionando oltre 100 persone e denunciandone 8 grazie all'uso delle fototrappole.

La Polizia locale di Legnano ha recentemente concluso due operazioni grazie al Targa System, uno strumento che permette il controllo immediato delle targhe dei veicoli.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Abbandonarono rifiuti. Identificati e sanzionati: Da noi tolleranza zero; Tracciabilità dei rifiuti, al via il formulario digitale.

Brescia, scarica in strada una tonnellata di rifiuti. Identificato e denunciato tre mesi dopoSul posto, in via Codignole, a seguito di una segnalazione gli agenti avevano trovato nel novembre scorso un deposito di 960 chili di rifiuti speciali – in particolare guaine bituminose – che erano st ... msn.com

Abbandona una tonnellata di guaine in via Codignole: identificato e denunciatoLa Polizia Locale di Brescia ha identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria il responsabile dell'abbandono illecito di circa 960 chilogrammi di ... bsnews.it

SPINEA - Largo abbandono di rifiuti lungo Via della Ferrovia. Sempre grazie ad una segnalazione di un cittadino di Spinea giunta non molto dalla prima per i rifiuti abbandonati nellargine del canale MENEGON una pattuglia del nostro Reparto Ambientale acc facebook

Prato, sorpresi ad abbandonare rifiuti. Due denunciati x.com