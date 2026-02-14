Lavori in corso sull’A4: i cantieri causano nuove chiusure dei caselli a partire dal 14 febbraio. La strada sarà temporaneamente bloccata per permettere interventi di manutenzione, creando disagi ai pendolari e ai viaggiatori.

IN AUTOSTRADA. Sono previste nuove chiusure dei caselli autostradali sull’A4 a partire dal 14 febbraio. Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Brescia Ovest sarà chiusa, in entrata in entrambe le direzioni, dalle 23 di sabato 14 febbraio fino alle 6 di domenica 15 febbraio. Dalle 23 di lunedì 16 febbraio alle 5 di martedì 17 febbraio, il tratto compreso tra Trezzo e Cavenago, verso Milano, sarà chiuso. Il casello di Trezzo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 di lunedì 16 febbraio alle 5 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

A4, ancora cantieri: ecco le prossime chiusure

Autostrade per l’Italia ha comunicato che nei prossimi giorni ci saranno chiusure alle stazioni di Bergamo, Seriate, Dalmine e Capriate sulla A4 Milano-Brescia.

Durante il periodo natalizio, l'Autostrada A4 sarà priva di cantieri, fatta eccezione per quelli legati alla TAV.

