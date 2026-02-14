A Vasto si celebra il 165° anniversario dell' istituzione della Luogotenenza dei carabinieri nel 2026 il conferimento della cittadinanza onoraria

A Vasto, il consiglio comunale si è riunito sabato mattina per celebrare il 165° anniversario della creazione della luogotenenza dei carabinieri, un evento che ricorda il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella città. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e dei sindaci dei comuni vicini, che hanno ascoltato le testimonianze di ex ufficiali e assistito a momenti di confronto sulla storia e il presente dei carabinieri. Nel 2026, Vasto conferirà ufficialmente la cittadinanza onoraria ai militari, un riconoscimento che si inserisce nel percorso celebrativo di questa ricorrenza.

Illustrato nel corso di un consiglio comunale il programma di eventi per celebrare i carabinieri nella città di Vasto e nel vastese All'evento hanno presenziato il comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, colonnello Cosimo Damiano Di Caro, il comandante della Compagnia carabinieri di Vasto, tenente colonnello Mario Giacona, il sindaco Francesco Menna, i sindaci e i presidenti dei consigli comunali dei comuni limitrofi (dove avevano sede le prime Stazioni istituite nel 1861 che dipendevano dalla Luogotenenza di Vasto), il professor Felice Costantino (già docente di storia economica presso l'università "D'Annunzio" di Chieti-Pescara), e i rappresentanti dell'Associazione nazionale carabinieri (Sezioni di Vasto e San Salvo).