A San Carlo sfilata rinviata a domani Al Montefiore c’è Arlecchino party

Il maltempo ha costretto gli organizzatori del Carnevale di San Carlo a spostare la sfilata dei bambini a domani. La pioggia intensa prevista per oggi ha messo in allarme le autorità, che hanno deciso di posticipare l’evento alle 14 di domenica. Nel frattempo, a Montefiore si svolge il tradizionale Arlecchino party, che si svolge regolarmente nonostante le nuvole minacciose.

Il meteo impazzito fa cambiare i programmi del Carnevale: la parrocchia di San Carlo aveva programmato per il pomeriggio di oggi il Carnevale dei bambini, ma viste le preoccupanti previsioni la sfilata è stata rimandata a domani, domenica, con lo stesso programma: alle 14.30 ritrova in parrocchia, dopo un quarto d'ora partenza del carro che percorrerà le vie della località fermandosi più volte per dar modo ai bambini in maschera di salire e scendere. Allegria assicurata con canti e balli. Al ritorno in parrocchia ci sarà un momento di preghiera. la sfilata delle maschere e una merenda.